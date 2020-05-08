2020-05-08T17:19:20+03:00
Общество

Зацвели «Звезды Победы»: в Самарской области под окнами ветеранов появились ярко-красные цветочные клумбы

Каждый раз, глядя в окно на благоустроенный двор, ветераны будут знать, что эти цветы для них
Кристина АДАЕВА
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Они олицетворяют смелость, мужество и отвагу героев.Они олицетворяют смелость, мужество и отвагу героев.
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Цветочный подарок преподнесли ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы волонтеры и сотрудники Группы Компаний «ЭкоВо». Во главе с генеральным директором Денисом Волковым они установили ярко-красные цветочные клумбы - «Звезды Победы» в тех дворах, где живут ветераны. Так в Тольятти зацвели «Звезды Победы». Они олицетворяют смелость, мужество и отвагу героев.

- Каждый год мы проводим акцию к 9 мая, высаживаем со школьниками, с ветеранами «Сады Победы». К сожалению, в этом году у нас режим самоизоляции. Поэтому решили благоустроить территорию рядом с домом, где живут ветераны, - поделился Денис Волков, который лично принял участие в установке пяти клумб-звезд. - Я работал вместе с ребятами на нескольких точках, и знаете, просто дух захватывает и ком стоит в горле, когда видишь, как ветеран стоит в окне и с улыбкой наблюдает за нами. А потом говорит слова благодарности, которые, как мне кажется, имеют особую силу и энергетику. Энергетику сильных, волевых людей, способных на подвиг.

Ветераны, стоят в окне с улыбкой наблюдали за процессом

Ветераны, стоят в окне с улыбкой наблюдали за процессом

Когда-то на домах, где живут ветераны, рисовали красные звезды. Теперь об этом будет напоминать большая цветущая клумба. Каждый раз, глядя в окно на благоустроенный двор, ветераны будут знать, что эти цветы для них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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