2020-05-08T17:49:20+03:00
Общество

Дмитрий Азаров напомнил, в каком режиме должны работать детские сады в период карантина

И попросил сообщить ему номера дошкольные учреждений, которые не соблюдают нужный режим работы
Евгения ВАСИНА
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Детские сады должны работать!Детские сады должны работать!Фото: принтскрин видео.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает общаться с жителями региона через инстаграм. В этот раз глава области обратил внимание, что чаще всего к нему поступают вопросы о работе детских садов и пояснил, как должны в период карантина работать дошкольные детские учреждения в регионе.

- Очень много вопросов на предмет необходимости открыть детские сады. Детские сады открыты, - отметил губернатор. – Да, детские сады работают в режиме «дежурных групп», поскольку многие родители не приводят детей. Но напишите мне, какой детский сад закрыт при вашем желании привести туда ребенка. Напиши, мы разберемся. Все сады должны быть в рабочем состоянии, все должны принимать детей, все, без исключения.

Напомним, еще 30 марта в детских садах Самарской области открыли дежурные группы. Во время пребывания в дежурных группах детям обеспечен присмотр и медицинский контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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