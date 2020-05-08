Дмитрий Азаров напомнил, в каком режиме должны работать детские сады в период карантина
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает общаться с жителями региона через инстаграм. В этот раз глава области обратил внимание, что чаще всего к нему поступают вопросы о работе детских садов и пояснил, как должны в период карантина работать дошкольные детские учреждения в регионе.
- Очень много вопросов на предмет необходимости открыть детские сады. Детские сады открыты, - отметил губернатор. – Да, детские сады работают в режиме «дежурных групп», поскольку многие родители не приводят детей. Но напишите мне, какой детский сад закрыт при вашем желании привести туда ребенка. Напиши, мы разберемся. Все сады должны быть в рабочем состоянии, все должны принимать детей, все, без исключения.
Напомним, еще 30 марта в детских садах Самарской области открыли дежурные группы. Во время пребывания в дежурных группах детям обеспечен присмотр и медицинский контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU