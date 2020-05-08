Из-за коронавируса перенесли чемпионат России по велоспорту на шоссе, который должен был пройти в Самаре

8 Май 2020 2020-05-08T19:03:07+03:00

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Вновь коронавирус стал причиной переноса важного события. Накануне глава Федерации велосипедного спорта Самарской области Александр Казмерчук сообщил, что переносится чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. Причем соревнования сдвинулись на два месяца. Всё из-за напряжённой эпидемиологической обстановки в стране.

- Из-за коронавируса чемпионат России в июне не состоится, - заявил Казмерчук. - В предварительных планах у нас значится проведение этого турнира с 20 по 23 августа. Когда снимут карантин, тогда мы сможем говорить точно. Все обговорено с Федерацией велосипедного спорта России, но официальных документов пока нет.

Напомним, чемпионат России должен был пройти в Самаре с 17 по 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU