«Наследие Победы»: жителей Самарской области познакомят со значимыми событиями из истории региона с 1945 по 2020 год

8 Май 2020 2020-05-08T19:27:16+03:00

Важные вехи истории отразят на интерактивной карте, про них снимут видео и расскажут о них в социальных сетях и не только

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К 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самарской области проводят акцию «Наследие Победы». Основная частей акции – интерактивная карта, с помощью которой жители познакомятся с социально-значимыми вехами из истории региона с 1945 по 2020 год.

По замыслу создателей проект должен повысить интерес к изучению истории родного края и активному участию в его общественной жизни.

Создание двух ступеней ракеты-носителя «Восток» для запуска космического корабля с Юрием Гагариным, строительство автомобильного завода «АВТОВАЗ», проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году и многое другое. Нам есть, чем гордится!

Также в рамках акции «Наследие Победы» появятся тематические видеоролики, пройдет интерактивный квест и розыгрыш призов, будет работать фотовыставка, будет создан видео-альманаха.

С 30 апреля каждый может познакомиться с достижениями нашего региона в группе «Вконтакте», «Одноклассники» и на сайте наследиепобеды.рф.

Выиграть призы можно, став участником интерактивного онлайн-квеста «Наследие Победы» в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники») и в мессенджерах (Telegram, Viber). Для участия в интерактивном квесте нужно написать в личные сообщения официального сообщества проекта слово «Начать».

ИСТОЧНИК KP.RU