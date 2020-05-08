«Температуру меряют в специальных палатках»: в Сызрани проверяют каждого пассажира, прибывшего в город поездом

8 Май 2020 2020-05-08T20:07:30+03:00

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Накануне глава Сызрани Николай Лядин оценил, как на городском ж/д вокзале противостоят распространению коронавируса.

По данным пресс-служба Сызрани, ежедневно на станцию Сызрань 1 прибывает 20-25 поездов разных направлений. Пассажиров здесь проверяют сотрудники линейного отдела полиции. Всех прибывших пассажиров провожают в специальные палатки, где им измеряют температура бесконтактным термометром. Здесь же пассажиры сдают заполненные в поездах анкеты или заполняют их на месте. А в замен получают уведомления о соблюдении режима самоизоляции и памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Как отметил Руководитель Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте Рамиль Байгулов, все сотрудники, которые контактирует с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. С каждым проведен необходимый инструктаж. Кроме того, на вокзале проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU