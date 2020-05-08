Самарские школьники посвятили стихи детям войны и стали участниками всероссийского онлайн-марафона «Спасибо за победу»

8 Май 2020 2020-05-08T21:28:22+03:00

Творческие выступления участников фестиваля покажут по федеральному телеканалу, а пока на сайте марафона идет голосование

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Второклассники медико-технического лицея присоединились к всероссийскому онлайн-марафону «Спасибо за победу». Ребята прочитали стихи, посвященные детям войны.

- Идея записать видео принадлежит моему внуку, второкласснику Александру. Эту идею поддержала его мама, Александра. Как и все, они сейчас на самоизоляции, вот и решили заняться творчеством. Подобрали стихи, связались с одноклассниками и учителем, которые идею тоже поддержали. Все родители в классе помогли своим детям записать их фрагменты стихотворения. В итоге получилось единое видео, которое сортировала моя дочь и отправила на фестиваль, - рассказал Валерий Алфеев, дедушка участника фестиваля.

Посмотреть работу и проголосовать за нее можно здесь.

Кстати, это не единственная работа из Самарской области. Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!», что проводит телеканал «Победа», собрал уже не более 60 тысяч творческих выступлений. Их прислали жители более трёх тысяч населённых пунктов России и ещё 59 стран. Посмотреть все работы можно здесь.

А 9 мая телеканал «Победа» с самого утра продолжится 75-часовой марафон творческих выступлений участников Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!».

ИСТОЧНИК KP.RU