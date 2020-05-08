2020-05-08T21:50:35+03:00
Общество

Стало известно, как хоронят умерших пациентов с коронавирусом в Самарской области

Об особенностях захоронения усопших рассказали в региональном оперативном штабе
Евгения ВАСИНА
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Сократить придется и число участников траурной процессииСократить придется и число участников траурной процессииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителям Самарской области подробно рассказали об особенностях захоронения усопших с диагнозом «коронавирус». Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на региональный оперативный штаб, если усопшего не кремируют, то во время захоронения необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности. Так к месту погребения гроб привозят уже закрытым, исключая обряд прощания на кладбище. Катафалк или спецтранспорт после церемонии обязательно дезинфицируют

Изменения придется внести и в количество участников траурной процессии. Допускаются только самые близкие родственники усопшего. При этом все участники должны быть друг от друга на расстоянии в 1,5–2 метра и носить медицинские маски. После церемонии все участники должны обработать руки дезинфицирующим раствором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, как хоронят умерших пациентов с коронавирусом в Самарской области
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