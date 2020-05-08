Еще 20 пациентов с коронавирусом избавились от инфекции в Самарской области

8 Май 2020 2020-05-08T22:16:19+03:00

Еще 20 человек выздоровели от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего выписано уже 102 человека в регионе

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Перед Днем Победы домой из больниц отправились еще 15 пациентов с коронавирусом. Еще пять лечились амбулаторно, то есть находились дома. Всего 8 мая выписались 20 пациентов с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией.

- Два пациента лечились в больнице №6, один из них просто попал к врачам с ОРВИ, а второй контактировал с кем-то заболевшим раньше. Еще 13 человек лечились в других больницах Самары и Тольятти, - уточнили информацию в оперативном штабе.

У всех пациентов болезнь протекала в не тяжелой форме. Еще пять пациентов лечились дома, они тоже уже здоровы. Все анализы на коронавирус отрицательные.

Всего выздоровели 102 человека с самого начала рпспространения инфекции в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU