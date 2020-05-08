2020-05-08T22:32:24+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Тольятти в 2020 году: сроки изменились

Стало известно, по какому графику будет проходить отключение горячей воды в Тольятти в 2020 году для гидравлических испытаний
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Отключения горячей воды в Самаре в 2019 году начнутся в середине маяОтключения горячей воды в Самаре в 2019 году начнутся в середине маяФото: Алексей ФОКИН
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В автограде озвучили график отключения горячей воды в Тольятти в 2020 году для проведения гидравлических испытаний. Это нужно для подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему режиму. Каждый год после отопительного периода проводится опрессовка тепловых сетей.

Эти сроки уже были утверждены ранее, но теперь подверглись корректировке из-за борьбы с коронавирусной инфекцией. Отключать горячую воду сейчас, во время режима самизоляции. Новые сроки проведения испытаний на всех теплосетях уже утверждены:

- Котельная № 2 - 12.05.2020 г. - 15.05.2020 г.;

- Котельная № 8 - 12.05.2020 г. - 15.05.2020 г.;

- Котельная № 3 - 25.05.2020 г.;

- Котельная № 4 - 25.05.2020 г.;

- Котельная № 5 - 25.05.2020 г.;

- Котельная № 14 - 26.05.2020 г.;

- Котельная № 7 - 27.05.2020 г.;

- Тольяттинская ТЭЦ - 18.05.2020 г. - 22.05.2020 г.;

- Автозаводский район - 19.05.2020 г. - 24.05.2020 г.

Всех жителей города просят быть готовыми к отключению горячей воды. Это позволяет проверить теплосети и найти слабые места, где возможны прорывы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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