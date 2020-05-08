Коронавирус в Тольятти, последние новости на 9 мая 2020 года: еще несколько пациентов выписаны из больницы

8 Май 2020 2020-05-09T00:21:31+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 9 мая 2020 года выросло до 802 человек. Выявлены новые случаи заражения и в Тольятти. Согласно последним новостям про коронавирус в Тольятти на 9 мая 2020 года зараженных пациентов 221 человек, к счастью, часть уже выздоровели.

- Еще 20 человек вылечились от коронавируса в Самарской области. В том числе в Самаре и Тольятти выписаны 13 пациентов. Болезнь у них протекала в нетяжелой форме. Еще два пациенты в Самаре также вернулись домой. Кроме того, завершили амбулаторное лечение 5 пациентов, - сообщили в Оперштабе Самарской области

В Тольятти, как и во всем мире, сейчас многие стремятся поддержать медиков. Так активисты движения ОНФ и добровольцы в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" приобрели для сотрудников Тольяттинской станции медицинской скорой помощи 20 000 защитных масок. Поддержка оказана в рамках благотворительной помощи при личном содействии главы города Сергея Анташева.

В Тольятти, как и по всей стране, сейчас очень нужны именно средства защиты. В автограде маски производят местные предприятия. А еще тольяттинцы стали в три раза чаще вызывать врачей на дом. При этом масок не хватало - но помогли решить проблему с дефицитом добровольцы.

- От имени сотрудников нашей службы и от себя лично благодарю за оказанную помощь. Ребята, вы сделали большое доброе дело, спасибо вам! – Обратился к общественникам и волонтерам директор тольяттинского медучреждения Михаил Лапшин.

ИСТОЧНИК KP.RU