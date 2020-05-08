2020-05-09T00:21:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 9 мая 2020 года: еще несколько пациентов выписаны из больницы

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 9 мая 2020 года
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Будьте дома!Будьте дома!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 9 мая 2020 года выросло до 802 человек. Выявлены новые случаи заражения и в Тольятти. Согласно последним новостям про коронавирус в Тольятти на 9 мая 2020 года зараженных пациентов 221 человек, к счастью, часть уже выздоровели.

- Еще 20 человек вылечились от коронавируса в Самарской области. В том числе в Самаре и Тольятти выписаны 13 пациентов. Болезнь у них протекала в нетяжелой форме. Еще два пациенты в Самаре также вернулись домой. Кроме того, завершили амбулаторное лечение 5 пациентов, - сообщили в Оперштабе Самарской области

В Тольятти, как и во всем мире, сейчас многие стремятся поддержать медиков. Так активисты движения ОНФ и добровольцы в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" приобрели для сотрудников Тольяттинской станции медицинской скорой помощи 20 000 защитных масок. Поддержка оказана в рамках благотворительной помощи при личном содействии главы города Сергея Анташева.

В Тольятти, как и по всей стране, сейчас очень нужны именно средства защиты. В автограде маски производят местные предприятия. А еще тольяттинцы стали в три раза чаще вызывать врачей на дом. При этом масок не хватало - но помогли решить проблему с дефицитом добровольцы.

- От имени сотрудников нашей службы и от себя лично благодарю за оказанную помощь. Ребята, вы сделали большое доброе дело, спасибо вам! – Обратился к общественникам и волонтерам директор тольяттинского медучреждения Михаил Лапшин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 9 мая 2020 года: еще несколько пациентов выписаны из больницы
График отключения горячей воды в Тольятти в 2020 году: сроки изменились
Еще 20 пациентов с коронавирусом избавились от инфекции в Самарской области
Стало известно, как хоронят умерших пациентов с коронавирусом в Самарской области
Самарские школьники посвятили стихи детям войны и стали участниками всероссийского онлайн-марафона «Спасибо за победу»
«Температуру меряют в специальных палатках»: в Сызрани проверяют каждого пассажира, прибывшего в город поездом
«Наследие Победы»: жителей Самарской области познакомят со значимыми событиями из истории региона с 1945 по 2020 год
Из-за коронавируса перенесли чемпионат России по велоспорту на шоссе, который должен был пройти в Самаре
«Причина ЧП - превышение скорости»: стали известны подробности ДТП с трамваем на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе
Дмитрий Азаров напомнил, в каком режиме должны работать детские сады в период карантина
Зацвели «Звезды Победы»: в Самарской области под окнами ветеранов появились ярко-красные цветочные клумбы
Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Самаре: время проведения, программа, участники
Режим работы Почты России на майские праздники в Самаре: как будут работать отделения
В Сызрани парень, которого оставили на свободе после серии краж, "переквалифицировался" в грабители