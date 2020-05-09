2020-05-09T00:01:14+03:00
Общество

В День Победы в Самаре будет желтый уровень опасности

В пятницу будет жарко, а еще сохраняется высокая жароопасность лестов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре будет теплоВ Самаре будет тепло
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МЧС предупреждает о желтом уровне погодной опасности на 9 мая в Самаре. День Победы пройдет под знаком высокой пожароопасности лесов. В пятницу по данным синоптиков будет жарко - до 28 градусов тепла. Также будет дуть сильный южный ветер.

- В период с 08-11 мая 2020 года в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс, - напоминает Приволжский УГМС.

Это - еще один повод не ездить на лесные прогулки и не отправлять на природу на шашлыки. В регионе действует режим самоизоляции, за такую безответственность можно схлопотать штраф. А если вы кроме этого посетите лес, то будьте уверены - штраф возрастет, наказание будет серьезным.

Известно, что на 9 мая в Самаре будет жарко и ветрено, а вот дождей скорее всего не будет. При этом по области могут прогреметь грозы.

Высокий класс пожароопасности распространяется на все майские праздники. А еще в этом году часто объявляли оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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