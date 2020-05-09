В День Победы в Самаре будет желтый уровень опасности
МЧС предупреждает о желтом уровне погодной опасности на 9 мая в Самаре. День Победы пройдет под знаком высокой пожароопасности лесов. В пятницу по данным синоптиков будет жарко - до 28 градусов тепла. Также будет дуть сильный южный ветер.
- В период с 08-11 мая 2020 года в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс, - напоминает Приволжский УГМС.
Это - еще один повод не ездить на лесные прогулки и не отправлять на природу на шашлыки. В регионе действует режим самоизоляции, за такую безответственность можно схлопотать штраф. А если вы кроме этого посетите лес, то будьте уверены - штраф возрастет, наказание будет серьезным.
Известно, что на 9 мая в Самаре будет жарко и ветрено, а вот дождей скорее всего не будет. При этом по области могут прогреметь грозы.
Высокий класс пожароопасности распространяется на все майские праздники. А еще в этом году часто объявляли оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU