2020-05-09T00:02:51+03:00
Общество

Комбайны самарских сельхозпредприятий будут носить имена городов воинской славы

Аграрии приурочили акцию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
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Сельскохозяйственная техника выйдет в поле уже этим летом и будет бороться за высокий урожай.Сельскохозяйственная техника выйдет в поле уже этим летом и будет бороться за высокий урожай.
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Комбайнам агрохолдинга «Зерно Жизни» в честь 75-летия Великой Победы присвоены имена городов воинской славы. Севастополь, Сталинград, Ростов-на-Дону, Москва, Курск, Тула – всего более 40 названий населенных пунктов, где в тяжелые военные годы прошли наиболее кровопролитные бои. Среди городов отдельное место занимает Куйбышев, который в 1941-ом году был объявлен запасной столицей нашей страны. Напомним, что сейчас Самара претендует на звание «города трудовой доблести». Госдума в марте этого года приняла соответствующий закон, инициированный президентом России Владимиром Путиным.

- Девятое мая - это, пожалуй, самый волнующий и значимый праздник для каждого жителя нашей страны, - рассказывает директор сельхозпредприятия «Раздольное» Фаиль Шаймарданов. – Из Клявлинского и Камышлинского районов нашей губернии на фронт тоже, как и отовсюду уходили будущие бойцы Красной Армии, и не все, к сожалению, вернулись. Мы должны почтить их память и память тех, кто работал в тылу на благо фронта, отправлял продовольствие и теплую одежду, работал в поле, чтобы прокормить военных. Поэтому мы так трепетно относимся к тому, что будем работать в поле с символом Великой Победы.

Сельскохозяйственная техника (а всего в агрохолдинге более ста комбайнов) с названиями городов воинской славы 12-ти растениеводческих хозяйств ГК СИНКО выйдет в поле уже этим летом и будет бороться за высокий урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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