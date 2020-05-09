2020-05-09T00:13:54+03:00
Общество

В Самаре всех медиков облачат в защитные костюмы

В регион должны поступить еще 30 тыс защитных комплектов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарских медиков обеспечат средствами индивидуальной защитыСамарских медиков обеспечат средствами индивидуальной защитыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области всех медиков должны еще лучше защитить от коронавируса. Дмитрий Азаров поручил проверить соблюдение противоэпидемиологических мер во всех больницах региона. Все дело в том, что в нескольких медицинских учреждениях коронавирусом заразились врачи.

- Если вы будете терять больницы, вы потеряете много денег. Нужно надеть на всех медиков, медсестер, санитаров, весь персонал приемных покоев защитные костюмы. Это нужно сделать. Сотрудники не должны заразиться от пациентов, которые поступают в больницы. Надо полностью персонал экипировать, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Он потребовал, чтобы врио министра здравоохранения Сергей Вдовенко проанализировал потребности медицинских учреждений и просил конкретные вещи. Также губернатор отметил, что для защиты медиков в регионе все есть, все СИЗы.

- Плюс дополнительно договорился, и привезем ещё 30 тыс. защитных костюмов, - уточнил он.

Напомним, что в Самарской области зафиксировано 10 очагов распространения коронавируса. Среди них есть и больницы. В частности, на карантин закрывали больницу №4, тольяттинский психдиспансер. Теперь закрылся корпус больницы им. Пирогова. А еще очаг нашли в кардиоцентре, но это медицинское учреждение закрывать не будут - это единственное заведение, где помогают таким пациентам в регионе.

Медики по всей стране жалуются на недостаток защитных средств. По словам Дмитрия Азарова, позаботиться о комплектации трудового персонала средствами индивидуальной защиты обязаны врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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