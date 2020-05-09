2020-05-09T00:43:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая 2020 года

Появилось число зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Узнали, сколько еще человек заболели коронавирусомУзнали, сколько еще человек заболели коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно число зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая 2020 года (утро). Пациентов стало больше - цифра превысила 800. На данный момент зараженных 802 человека.

В Самаре зараженных коронавирусом 300 человек - вот такая юбилейная цифра была достигнута 8 мая. На втором месте Тольятти - здесь 221 заболевший. Третье место у Сызрани - 99 заболевших.

Всего коронавирус уже нашли в 31 муниципальном образовании.

На данный момент выздоровели и были выписаны 102 человека - 20 за последние сутки. Восемь человек скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний.

Недавно самарцам рассказали, как хоронят пациентов, которые умерли с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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