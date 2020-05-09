Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая 2020 года
Стало известно число зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая 2020 года (утро). Пациентов стало больше - цифра превысила 800. На данный момент зараженных 802 человека.
В Самаре зараженных коронавирусом 300 человек - вот такая юбилейная цифра была достигнута 8 мая. На втором месте Тольятти - здесь 221 заболевший. Третье место у Сызрани - 99 заболевших.
Всего коронавирус уже нашли в 31 муниципальном образовании.
На данный момент выздоровели и были выписаны 102 человека - 20 за последние сутки. Восемь человек скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний.
Недавно самарцам рассказали, как хоронят пациентов, которые умерли с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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