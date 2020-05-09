9 Май 2020 2020-05-09T00:43:45+03:00

Узнали, сколько еще человек заболели коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось число зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Стало известно число зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая 2020 года (утро). Пациентов стало больше - цифра превысила 800. На данный момент зараженных 802 человека.

В Самаре зараженных коронавирусом 300 человек - вот такая юбилейная цифра была достигнута 8 мая. На втором месте Тольятти - здесь 221 заболевший. Третье место у Сызрани - 99 заболевших.

Всего коронавирус уже нашли в 31 муниципальном образовании.

На данный момент выздоровели и были выписаны 102 человека - 20 за последние сутки. Восемь человек скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний.

Недавно самарцам рассказали, как хоронят пациентов, которые умерли с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Азаров потребовал срочно защитить всех врачей от коронавируса

Губернатор Самарской области уверен, что вспышки коронавируса в лечебных учреждениях - результат плохой работы главврачей (подробности)

«У дверей полиция, а медики спокойны»: житель Самары, переживший карантин в больнице из-за коронавируса, посвятил стихи медсестре

Роман рассказал, как оказался взаперти на две недели в больнице, как этот карантин пережили пациенты и врачи и что порадовало, несмотря на сложности (подробности)

"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции

Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора (подробности)

«Вся еда казалась абсолютно безвкусной»: дневник самарчанки, которая лечится от коронавируса дома

Девушка решила не скрываться, а рассказать всем о том, какие симптомы должны насторожить, когда звонить врачу и почему не стоит бояться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU