В самарской епархии рассказали, как подать записку о здравии или упокоении онлайн

9 Май 2020 2020-05-09T08:52:25+03:00

Роспотребнадзор не рекомендует ходить в церкви, но заказать требы православные самарцы теперь могут через интернет

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В Самарской епархии рассказали, как подать записку о здравии или упокоении дистанционно, без посещения церкви. Теперь сделать это можно онлайн, с помощью вайбера по номеру 8 927 654 94 35. В названии сообщения нужно обязательно написать «Требы», а в самом сообщении – о здравии или об упокоении нужно провести поминовение.

Записки, которые прихожане будут направлять через онлайн-каналы, священники будут читать при совершении проскомидии и треб в Софийском соборе. Кроме того, верующим предлагают делать онлайн-пожертвования. А вот от посещения храмов до окончания пандемии лучше воздержаться.

ИСТОЧНИК KP.RU