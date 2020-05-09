В самарской епархии рассказали, как подать записку о здравии или упокоении онлайн
В Самарской епархии рассказали, как подать записку о здравии или упокоении дистанционно, без посещения церкви. Теперь сделать это можно онлайн, с помощью вайбера по номеру 8 927 654 94 35. В названии сообщения нужно обязательно написать «Требы», а в самом сообщении – о здравии или об упокоении нужно провести поминовение.
Записки, которые прихожане будут направлять через онлайн-каналы, священники будут читать при совершении проскомидии и треб в Софийском соборе. Кроме того, верующим предлагают делать онлайн-пожертвования. А вот от посещения храмов до окончания пандемии лучше воздержаться.
ИСТОЧНИК KP.RU