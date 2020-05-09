Песню «День Победы» спели на всех языках народов Поволжья

9 Май 2020 2020-05-09T09:07:11+03:00

Знаменитую композицию перевели специально для праздника и записали еще до начала пандемии

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ля праздника и записали еще до начала пандемии

9 мая 2020 года прозвучит финальный аккорд масштабной акции «Наш День Победы». Впервые песню «День Победы» исполнят на языках всех народов Поволжья, а жителя Приволжского федерального округа объединятся в один большой хор.

Масштабная акция «Наш День Победы» была инициирована аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Не сколько дней подряд ее исполняли музыкальные коллективы всех 14 субъектов ПФО, а ролики транслировались на всех региональных телеканалах и радио, а также публиковались в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки, гимн Победы прозвучал на русском, мокшанском, эрзянском, марийском, башкирском, удмуртском, чувашском и татарском языках. Вместе с заслуженными артистами, солистами государственных филармоний, театров, хоров, ведомственными и народными ансамблями, симфоническими оркестрами «День Победы» исполнили студенты, волонтеры, участники шоу «Голос.Дети», кавер-групп и чемпионы Высшей лиги КВН. Запись всех выступлений проходила в феврале - начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции.

Песню "День Победы" спели на всех языках Поволжья.9 мая 2020 года в Приволжском федеральном округе звучит финальный аккорд масштабной акции Наш День Победы

ИСТОЧНИК KP.RU