2020-05-09T09:07:11+03:00
Общество

Песню «День Победы» спели на всех языках народов Поволжья

Знаменитую композицию перевели специально для праздника и записали еще до начала пандемии
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Песню исполнили по всему ПФОПесню исполнили по всему ПФО
Изменить размер текста:

ля праздника и записали еще до начала пандемии

9 мая 2020 года прозвучит финальный аккорд масштабной акции «Наш День Победы». Впервые песню «День Победы» исполнят на языках всех народов Поволжья, а жителя Приволжского федерального округа объединятся в один большой хор.

Масштабная акция «Наш День Победы» была инициирована аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Не сколько дней подряд ее исполняли музыкальные коллективы всех 14 субъектов ПФО, а ролики транслировались на всех региональных телеканалах и радио, а также публиковались в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки, гимн Победы прозвучал на русском, мокшанском, эрзянском, марийском, башкирском, удмуртском, чувашском и татарском языках. Вместе с заслуженными артистами, солистами государственных филармоний, театров, хоров, ведомственными и народными ансамблями, симфоническими оркестрами «День Победы» исполнили студенты, волонтеры, участники шоу «Голос.Дети», кавер-групп и чемпионы Высшей лиги КВН. Запись всех выступлений проходила в феврале - начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции.

Песню "День Победы" спели на всех языках Поволжья.9 мая 2020 года в Приволжском федеральном округе звучит финальный аккорд масштабной акции Наш День Победы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Народные дружинники будут проверять масочный режим на майские праздники
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая существенно выросло
"Верим, что Самара станет городом трудовой доблести": Дмитрий Азаров поздравил горожан с Днем Победы
«В защитных костюмах жарко и тяжело дышать»: медсестры больницы Середавина показали, как они борются с коронавирусом
Песню «День Победы» спели на всех языках народов Поволжья
Комбайны самарских сельхозпредприятий будут носить имена городов воинской славы
В самарской епархии рассказали, как подать записку о здравии или упокоении онлайн
В Самаре всех медиков облачат в защитные костюмы
В День Победы в Самаре будет желтый уровень опасности
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая 2020 года выросло до 877
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 9 мая 2020 года: еще несколько пациентов выписаны из больницы
График отключения горячей воды в Тольятти в 2020 году: сроки изменились
Еще 20 пациентов с коронавирусом избавились от инфекции в Самарской области
Стало известно, как хоронят умерших пациентов с коронавирусом в Самарской области
Самарские школьники посвятили стихи детям войны и стали участниками всероссийского онлайн-марафона «Спасибо за победу»
«Температуру меряют в специальных палатках»: в Сызрани проверяют каждого пассажира, прибывшего в город поездом
«Наследие Победы»: жителей Самарской области познакомят со значимыми событиями из истории региона с 1945 по 2020 год
Из-за коронавируса перенесли чемпионат России по велоспорту на шоссе, который должен был пройти в Самаре
«Причина ЧП - превышение скорости»: стали известны подробности ДТП с трамваем на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе
Дмитрий Азаров напомнил, в каком режиме должны работать детские сады в период карантина
Зацвели «Звезды Победы»: в Самарской области под окнами ветеранов появились ярко-красные цветочные клумбы
Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Самаре: время проведения, программа, участники
Режим работы Почты России на майские праздники в Самаре: как будут работать отделения
В Сызрани парень, которого оставили на свободе после серии краж, "переквалифицировался" в грабители