2020-05-09T09:35:10+03:00
Общество

«В защитных костюмах жарко и тяжело дышать»: медсестры больницы Середавина показали, как они борются с коронавирусом

Девушки рассказали, сколько времени проводят в «грязной зоне»
Ольга НОВИКОВА
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Медсестры сфотографировались в защитных костюмах. Фото: оперштаб Самарской областиМедсестры сфотографировались в защитных костюмах. Фото: оперштаб Самарской области
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Медсестры больницы Середавина, которую перепрофилировали под инфекционных госпиталь для больных коронавирусом, выложили в соцсетях свои фотографии после дежурств и рассказали, как они борются с COVID-19. Медсестра реанимации Елена Ясакова откровенно рассказала о ситуации и развеяла несколько мифов.

- Конечно же, не все, кто сейчас лежит в нашей больнице заражен вирусом SARS-CoV-2, - объяснила она. - Тяжелые пациенты есть, это же реанимация. Да, у нас есть средства индивидуальной защиты: и костюмы и маски и все остальные. В них довольно жарко и тяжеловато дышать. И да, у нас берут тесты на коронавирус.

Девушка призналась – ей порой бывает страшно, и даже очень. Но все страхи остаются за пределами «грязной зоны», а когда она приступает к работе, от страха не остается и следа.

- Мы работаем в дежурства. За 24 часа это обычно две или три смены в грязной зоне по 4 часа. После 4 или 8 часовой перерыв и опять дежурства,- рассказала она.

Интересно, что все фотографии девушки выложили не из грязной зоны, а из шлюза, где они переодеваются, оставляя свою одежду и вещи.

- В грязную зону нельзя брать телефон. Всё что попадает в грязную зону остаётся там, - объяснила Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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