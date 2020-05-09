9 Май 2020 2020-05-09T11:22:33+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая существенно выросло. По данным канала «Стопкоронавирус», в регионе зарегистрировано 75 новых заболевших. Общее количество заболевших COVID-19 в Самарской области достигло 877 человек.

В общей сложности по стране за сутки заразились коронавирусом 10817 человек, а общее число заболевших превысило 200 тысяч человек.

Напомним, наибольшее число заболевших- более 300 человек – обнаружено в Самаре. Вторую строчку коронавирусного антирейтинга занимает Тольятти – здесь более 200 человек. 99 больных выявлено в Сызрани. В общей сложности вирус диагностирован у жителей 31 районов и городов Самарской области.

За предыдущие сутки 20 человек выписали из больниц, общее число выздоровевших достигло 102 человек. Восемь человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU