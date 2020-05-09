Народные дружинники будут проверять масочный режим на майские праздники

9 Май 2020 2020-05-09T11:31:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На майские праздники в Самарской области усилят контроль за соблюдением самоизоляции и масочного режима. Об этом сообщает оперштаб региона. Дополнительные патрули полиции будут проверять магазины, аптеки, общественный транспорт и общественные места. Причем проверять будут как автобусы и трамваи, так и коммерческие маршрутки. Рейды продолжатся до конца праздников.

Кроме полицейских в рейды выйдут и представители добровольной народной дружины.

- Жители должны иметь с собой средство индивидуальной защиты, надевать его в тех случаях, когда не избежать контакта с другими людьми, и воздержаться от выхода на улицу без уважительной причины, - напоминает оперштаб.

Напомним, среди уважительных причин - покупка продуктов, поездка на работу, вынос мусора или выгул домашнего питомца недалеко от дома. Нарушителям грозят штрафы и административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU