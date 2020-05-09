2020-05-09T12:15:36+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Самарской области на 9 мая выросло

От коронавирусной инфекции скончался еще один житель региона
Ольга НОВИКОВА
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Число погибших от коронавируса снова вырослоЧисло погибших от коронавируса снова вырослоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество умерших от коронавируса в Самарской области на 9 мая выросло. От этой инфекции скончался еще один житель региона. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Подробности о погибшем пока неизвестны. Напомним, ранее от коронавируса и сопутствующих заболеваний уже умерло восемь жителей региона. Большинство из них – люди пожилого возраста, однако среди погибших от COVID-10 был и один молодой человек 34 лет.

Общее число заболевших коронавирусом в Самарской области на 9 мая достигло 877 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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