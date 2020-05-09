За мусор ответит: в Кинеле лесники поймали нарушителя, который пытался устроить свалку в лесу

9 Май 2020 2020-05-09T12:33:49+03:00

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Кинельские лесничие задержали в лесу нарушителя пожарного и санитарного режима. Рейд по выявлению недобросовестных граждан, нарушающих самоизоляцию и противопожарный режим, они провели совместно с полицией 7 мая.

На территории Советского участкового лесничества патруль задержал с поличным мужчину, который разгружал из машины бытовой строительный мусор. На нарушителя составили протоколы об административном правонарушении за нарушение правил пожарной и санитарной безопасности (заезд в лес на автотранспорте и выброс мусора), а также за нарушение режима самоизоляции. Нарушителю придется заплатить крупные суммы штрафов.

Напомним, в Самарской области до 11 мая действует запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU