За мусор ответит: в Кинеле лесники поймали нарушителя, который пытался устроить свалку в лесу
Кинельские лесничие задержали в лесу нарушителя пожарного и санитарного режима. Рейд по выявлению недобросовестных граждан, нарушающих самоизоляцию и противопожарный режим, они провели совместно с полицией 7 мая.
На территории Советского участкового лесничества патруль задержал с поличным мужчину, который разгружал из машины бытовой строительный мусор. На нарушителя составили протоколы об административном правонарушении за нарушение правил пожарной и санитарной безопасности (заезд в лес на автотранспорте и выброс мусора), а также за нарушение режима самоизоляции. Нарушителю придется заплатить крупные суммы штрафов.
Напомним, в Самарской области до 11 мая действует запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU