2020-05-09T12:57:57+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 75 жителей Самарской области

Больше всего заболевших снова в Тольятти
Ольга НОВИКОВА
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Общее число заболевших в регионе достигло 877 человекОбщее число заболевших в регионе достигло 877 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, где и как заболели коронавирусом новые 75 пациентов в Самарской области. Данные озвучил оперштаб региона. Из 75 новых подтвержденных на 9 мая случаев COVID-19 наибольшее число случаев снова зафиксировано в Тольятти – здесь заболело 23 человека. 19 больных обнаружено в Самаре, 8 – в Новокуйбышевске, семь – в Ставропольском районе. По три случая коронавируса выявлено в Жигулевске и Шигонском районе. По два человека заболели в Чапаевске, Сызрани, Красноярском, Волжском и Кинельском районах. Еще один человек заразился коронавирусом в Сергиевске.

В оперштабе рассказали, как заразились жители региона. 23 человека выявлены из круга контактных с ранее подтвержденными случаями (семь – в Самаре, шесть – в Тольятти, четыре – в Новокуйбышевске, два – в Ставропольском районе, по одному случаю – в Чапаевске, Жигулевске, Сызрани, Красноярском районе).

Остальных 52 больных обнаружили при обследовании на новую коронавирусную инфекцию с диагнозом «внебольничная пневмония», ОРВИ.

- Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Самарской области, контактные лица помещены под медицинское наблюдение, - рассказали в оперштабе. - Проводится их лабораторное обследование.

Напомним, на 9 мая диагноз «коронавирус» подтвержден у 877 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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