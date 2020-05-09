2020-05-09T13:20:46+03:00
Общество

Дмитрий Азаров прочитал на видео отрывок из «Василия Теркина»

Видеозапись, посвященную всем жителя области – участникам войны, он выложил у себя в соцсети
Ольга НОВИКОВА
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Дмитрий Азаров записал на видео прочтение отрывка из "Василия Теркина"Дмитрий Азаров записал на видео прочтение отрывка из "Василия Теркина"
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров записал на видео отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин». Видеозапись в преддверии Дня Победы он выложил на своей страничке в соцсети и посвятил жителям региона – участникам Великой Отечественной войны.

- В преддверии 9 мая строки о войне звучат и воспринимаются с особой теплотой,- написал глава региона. - Мне вспомнился отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин», который прочитал в память о жителях области – участниках войны. У вас, наверняка, тоже есть любимые авторы и стихотворения. Прочитайте их в честь ветеранов из вашей семьи или просто близких, которых вы знаете и помните.

Дмитрий Азаров призвал жителей региона также записывать прочтение стихов о войне на видео и отмечать его в инстаграме.

- Записывайте видео и отмечайте меня, а я буду добавлять в сторис. Не будем забывать наших героев, - призвал он.

azarov.lifeazarov.life
Дмитрий Азаров прочитал отрывок из "Василия Теркина"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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