Дмитрий Азаров прочитал на видео отрывок из «Василия Теркина»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров записал на видео отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин». Видеозапись в преддверии Дня Победы он выложил на своей страничке в соцсети и посвятил жителям региона – участникам Великой Отечественной войны.
- В преддверии 9 мая строки о войне звучат и воспринимаются с особой теплотой,- написал глава региона. - Мне вспомнился отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин», который прочитал в память о жителях области – участниках войны. У вас, наверняка, тоже есть любимые авторы и стихотворения. Прочитайте их в честь ветеранов из вашей семьи или просто близких, которых вы знаете и помните.
Дмитрий Азаров призвал жителей региона также записывать прочтение стихов о войне на видео и отмечать его в инстаграме.
- Записывайте видео и отмечайте меня, а я буду добавлять в сторис. Не будем забывать наших героев, - призвал он.
ИСТОЧНИК KP.RU