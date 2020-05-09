2020-05-09T13:38:26+03:00
Общество

Военные в Самаре продезинфицировали набережную и кладбища

Санитарную обработку проводят войска радиационной химической и биологической защиты
Ольга НОВИКОВА
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К дезинфекции улиц привлекают военных. Фото: пресс-служба ЦВОК дезинфекции улиц привлекают военных. Фото: пресс-служба ЦВО
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В Самаре и Тольятти военные продолжают дезинфицировать общественные территории. Накануне, 8 мая, мобильные расчеты оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа вышли на обработку улиц и скверов. 8 единиц спецтехники и 12 человек личного состава в Самаре обрабатывали 1-ую очередь набережной Волги, парков 50-летия Октября, им. Юрия Гагарина, им. Щорса, Победы и Дружбы.

- Обработку проводят опытные бойцы, принимавшие участие в ликвидации очага сибирской язвы в Сибири и выполнявшие другие боевые задачи, - пояснили в пресс-службе ЦВО.

Также военные специалисты провели специальную обработку Струковского парка, городского и Рубежного кладбищ Самары. А в Тольятти продезинфицировали территории, прилегающие к торговым центрам, парки, набережную, бульвары и скверы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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