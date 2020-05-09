Дмитрий Азаров: «Парад Победы и шествие Бессмертного полка проведем позже»

9 Май 2020 2020-05-09T13:46:46+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в регионе обязательно пройдут все запланированные ранее мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Это будет сделано, когда минует коронавирусная угроза.

- Мы обязательно проведем все торжественные мероприятия: и Парад Победы, и шествие «Бессмертного полка», и чествование ветеранов. Мы сделаем это, но чуть позже, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

9 мая, в День Победы, Дмитрий Азаров и командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО Андрей Колотовкин возложили цветы к вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы. Корме того, цветы возложили на «Аллее маршалов» и у Триумфальной Арки тружеников тыла. Также в честь 9 мая в областной столице прошел воздушный парад. В воздух поднялись вертолеты Ми-2 и Ми-8, два сверхзвуковых истребителя Су-34 и пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М Су 24. Чуть позже над Самарой пролетели стратегические ракетоносцы Ту-95 МС «Самара» и Ту-160 «Николай Кузнецов».

- От всей души поздравляю земляков, ветеранов, тружеников тыла с Днем Великой Победы! – обратился Дмитрий Азаров. – 75-летний юбилей Победы, который мы очень ждали и к которому готовились, пришел. Мы не можем сегодня собраться все вместе и чествовать ветеранов, как принято. Сейчас особые условия. И в этот святой и всенародный праздник мы обязаны думать о здоровье ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU