Чтобы помнили: в Самаре организовали «Бессмертный полк» двора

9 Май 2020 2020-05-09T14:09:09+03:00

Вот такой уголок памяти появился в одном из самарских дворов. Фото: соцсети

Самарцы уверены, что это нужно всем жителям региона

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В Самаре жители сразу нескольких домов на улице Георгия Ратнера организовали у подъездов своих домов экспозиции с фотографиями участников "Бессмертного полка". С инициативой о его создании выступил отставной военный Роман Колодин. Вместе с соседями он подготовил уголок памяти жителей своего дома. Здесь есть фотографии и его родственников.

К акции подключился весь двор

- В этом году по понятным причинам бессмертный полк не пойдет, поэтому мы решили провести акцию у нас тут во дворе, чтобы помянуть наших дедов, - пояснил роман. - Колодины, Поляковы – это все мои родственники, а соседи своих добавили.

Роман уверен – фронтовикам очень важно знать, что их не забывают. А молодежь должна помнить о годах войны и подвиге дедов и прадедов.

- Это важно и для молодёжи, и для ставшего поколения. Сейчас идёт война за память! И наша задача сберечь память о Героях! – уверен Роман Колодин.

Самарцы уверены - фронтовикам важно знать, что об их подвиге помнят

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса шествие Бессмертного полка в Самаре 9 мая проводиться не будет. Однако жители могут принять участие в онлайн-шествии, а также вечером 9 мая зажечь у окна свечу в память о родных и близких, погибших в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU