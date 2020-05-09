2020-05-09T15:23:03+03:00
Общество

Стало известно, как нашли коронавирус у двух врачей поликлиники в Самаре

Новые случаи выявили среди сотрудников городской поликлиники №3
Ольга НОВИКОВА
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Среди заболевших коронавирусом есть и медикиСреди заболевших коронавирусом есть и медикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Еще двое врачей в Самаре заразились коронавирусом. Как сообщает оперштаб, инфекцию выявили у сотрудников городской поликлиники № 3. Стало известно, ка они заразились коронавирусом. Одному из сотрудников тест на COVID-19 был сделан после того, как он оказался дома на больничном с признаками ОРВИ. Анализ оказался положительным, после этого медика госпитализировали. Как сообщает оперштаб, сотрудник занимался административной работой ис больными не контактировал.

Второй врач заболел так сильно, что угодил в стационар. Первоначально у него диагностировали пневмонию, однако после тестирования на коронавирус стало понятно, что у него COVID-19.

Второго врача поликлиники на прошлой неделе госпитализировали в стационаре с диагнозом пневмония. Однако, затем у него также диагностировали COVID-19.

Тем не менее, закрывать поликлинику на карантин пока не планируется – сейчас здесь проводят противоэпидемиологические мероприятия и определяют круг контактных лиц.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Самарской области на 9 мая достигло 877 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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