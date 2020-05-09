2020-05-09T15:51:37+03:00
Общество

Появилось видео сюрприза, который военные летчики устроили на День Победы в Самаре

Над городом пролетели самолеты дальней авиации
Ольга НОВИКОВА
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В воздух поднялись вертолеты и самолетыВ воздух поднялись вертолеты и самолетыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре военные летчики устроили горожанам сюрприз на День Победы, он попал на видео. Во время воздушного парада самарцы смогли увидеть гораздо больше самолетов, чем планировалось изначально. Если поначалу предполагалось, что над городом пролетят два фронтовых разведчика Су-24МР, два новейших истребителя Су-34 и многоцелевые вертолеты Ми-2, то в результате жители города смогли увидеть также и самолеты дальней авиации.

9 мая во время воздушного парада над Самарой с минутным интервалом пролетели сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95.

Самолеты, принимавшие участие в воздушном параде, вылетели с трех военных аэродромов: Шагол (Челябинская область), Энгельс (Саратовская область), Кряж (Самарская область). Они пролетели над городом проходил на высоте до 450 метров со скоростью 200-700 км/ч.

Военные летчики устроили сюрприз на День Победы в небе над Самарой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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