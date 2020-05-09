2020-05-09T16:07:23+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько тестов на коронавирус сделали жителям Самарской области

В трех медцентрах на COVID-19 тестируют бесплатно
Ольга НОВИКОВА
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Процедура сдачи анализов на коронавирус не слишком приятна, но не болезненнаПроцедура сдачи анализов на коронавирус не слишком приятна, но не болезненнаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, сколько тестов на коронавирус уже сделали жителям региона. По состоянию на 9 мая медики провели 68768 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в биологическом материале от граждан. В результате с начала пандемии вирус нашли у 877 жителей региона.

Напомним, тесты на коронавирус в Самсарской области проводят несколько медицинских учреждений. Среди них - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-медицина» - здесь анализ сделают бесплатно, но только по направлению врача. А вот в ООО «Ситилаб», ООО «Наука-ПЦР», ЗАО «Медицинская компания ИДК», ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, ООО «СКАЙЛАБ» протестируют всех желающих, но только по предварительной записи и за деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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