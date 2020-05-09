2020-05-09T16:28:09+03:00
Общество

Спели легендарные песни: в Самаре под окнами областного госпиталя ветеранов прошел концерт для фронтовиков

Таким образом с Днем победа поздравили участников великой Отечественной, которые находятся здесь на лечении
Лариса СТЕПАНОВА
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Ветеранов поздравили праздничным концертом. Фото: правительство Самарской областиВетеранов поздравили праздничным концертом. Фото: правительство Самарской области
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В Самаре под окнами областного госпиталя ветеранов войн прошел концерт, посвященный 75-летию Победы в великой Отечественной войне. Таким образом региональные власти и командование ЦВО поздравили фронтовиков, которые находятся здесь на лечении. Так, например, встретил праздничный день в палате герой Советского Союза Владимир Чудайкин, который 1 мая 1945 года в составе штурмовой группы участвовал во взятии рейхстага.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО Андрей Колотовкин поздравили ветеранов с праздником, а солисты ансамбля песни и танца «Волжские казаки» исполнили для героев песни военных лет — легендарные «Шел солдат», «Казаки в Берлине» и «День Победы».

- Мы планировали по-другому провести этот день: как всегда, грандиозным военным парадом на территории столицы нашего региона, конечно же, проведением Бессмертного полка на территории всех городов и сел. Но сегодня, чтобы не рисковать здоровьем сотен тысяч наших земляков и, в первую очередь, здоровьем наших ветеранов, эти торжественные мероприятия, события перенесены на более поздний срок. Но перенесены, а не отменены, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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