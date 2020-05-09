В Самаре полиция усилила контроль за дачниками, выезжающими из города

9 Май 2020 2020-05-09T16:51:28+03:00

Ехать можно только на личном транспорте и с документами на земельный участок

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В Самарской области полицейские усилили контроль за дачниками, выезжающими из города в майские праздники. На постах ГИБДД, установленных на выезде из города, автомобилистов тормозят, чтобы проверить документы и соблюдение всех ограничительных мер.

- Выезд на дачные участки сейчас строго регламентирован из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, - пояснили в полиции. – Выезжать из города на дачи сейчас можно, но исключительно на личном транспорте или на такси.

Кроме того, как напоминают правоохранители, при себе у дачников обязательно должны быть документы на земельный участок. Остановив машину, сотрудники ГИБДД не только проверяют документы и наличие масок, но и напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции и не собираться компаниями. А нарушителям выписывают штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU