В Сызрани третий день ищут пропавшего седого мужчину
В Сызрани третий день ищут пропавшего седого мужчину. Владимир Васильевич Артамонов из сызранского поселка Новобразцовое вышел из дома 7 мая, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. К поискам подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт».
Известны приметы попавшего и во что он был одет. Рост Владимира Артамонова – 165 см, он плотного телосложения, с зелеными глазами и короткими седыми волосами. Несмотря на теплую погоду, мужчина был одет в серую куртку, серую шапку, теплую коричневую рубашку, зеленые камуфлированные штаны и серые кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, обращайтесь к старшему по поиску - Светлане по тел. 89171244204
ИСТОЧНИК KP.RU