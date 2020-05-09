9 Май 2020 2020-05-09T17:10:56+03:00

Местонахождение мужчины до сих пор неизвестно

Он ушел из дома 7 мая и не вернулся

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В Сызрани третий день ищут пропавшего седого мужчину. Владимир Васильевич Артамонов из сызранского поселка Новобразцовое вышел из дома 7 мая, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. К поискам подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Известны приметы попавшего и во что он был одет. Рост Владимира Артамонова – 165 см, он плотного телосложения, с зелеными глазами и короткими седыми волосами. Несмотря на теплую погоду, мужчина был одет в серую куртку, серую шапку, теплую коричневую рубашку, зеленые камуфлированные штаны и серые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, обращайтесь к старшему по поиску - Светлане по тел. 89171244204

ИСТОЧНИК KP.RU