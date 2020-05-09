2020-05-09T18:00:32+03:00
Происшествия

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего в траншее

Правоохранители сочли, что причиной смерти стало нарушение правил безопасности при проведении работ
Ольга НОВИКОВА
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Нарушители ответят по всей строгости законаНарушители ответят по всей строгости законаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего в траншее на территории ПАО «Тольяттиазот». Трагическое происшествие произошло 27 марта. Из-за отслоения естественного грунта стенки траншеи, подсобного рабочего полностью накрыло землей, в результате мужчина погиб.

Как сообщает облпрокуратура, по данному факту следователи провели доследственную проверку и выяснили, что причиной ЧП стало нарушение правил строительной безопасности. В результате было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Комсомольского района Тольятти проверила его законность и признала обоснованным. Прокуроры взяли расследование под свой контроль. Теперь виновным грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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