2020-05-09T18:46:58+03:00
Общество

Губернатор Дмитрий Азаров вместе с генералом спели под окнами ветеранов

Из окон госпиталя концерт слушали проходящие лечение фронтовики [видео]
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Мини-концерт пришелся ветеранам по вкусуМини-концерт пришелся ветеранам по вкусу
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с командующим 2-й Гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным спели песню «День Победы» под окнами госпиталя ветеранов войн в Самаре. Их выступление попало на видео.

Госпиталь был выбран для проведения концерта не случайно. Именно здесь сейчас проходит плановое лечение фронтовик, танкист Владимир Чудайкин - последний живой Герой Советского Союза 3-й ударной армии, водрузившей знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.

Песню, которую исполняли губернатор и генерал, помогали играть музыканты ансамбля «Волжские казаки». Артисты исполнили для фронтовиков и другие песни, а 9-летний сын офицера Даниил Уразов прочитал для ветерана стихотворение о войне и подвиге советского солдата. Концерт пришелся фронтовикам по душе – они благодарили, подпевали и хлопали в ладоши.

Самарский губернатор Дмитрий Азаров спел под окнами ветеранов и попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, кто умер в Самаре от коронавируса
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с генералом спели под окнами ветеранов
В Тольятти возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего в траншее
В Сызрани третий день ищут пропавшего седого мужчину
В Самаре полиция усилила контроль за дачниками, выезжающими из города
Спели легендарные песни: в Самаре под окнами областного госпиталя ветеранов прошел концерт для фронтовиков
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько тестов на коронавирус сделали жителям Самарской области
Появилось видео сюрприза, который военные летчики устроили на День Победы в Самаре
Стало известно, как нашли коронавирус у двух врачей поликлиники в Самаре
Чтобы помнили: в Самаре организовали «Бессмертный полк» двора
Дмитрий Азаров: «Парад Победы и шествие Бессмертного полка проведем позже»
Военные в Самаре продезинфицировали набережную и кладбища
Дмитрий Азаров прочитал на видео отрывок из «Василия Теркина»
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 75 жителей Самарской области
За мусор ответит: в Кинеле лесники поймали нарушителя, который пытался устроить свалку в лесу
Число умерших от коронавируса в Самарской области на 9 мая выросло
Народные дружинники будут проверять масочный режим на майские праздники
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая существенно выросло
"Верим, что Самара станет городом трудовой доблести": Дмитрий Азаров поздравил горожан с Днем Победы
«В защитных костюмах жарко и тяжело дышать»: медсестры больницы Середавина показали, как они борются с коронавирусом