Губернатор Дмитрий Азаров вместе с генералом спели под окнами ветеранов
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с командующим 2-й Гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным спели песню «День Победы» под окнами госпиталя ветеранов войн в Самаре. Их выступление попало на видео.
Госпиталь был выбран для проведения концерта не случайно. Именно здесь сейчас проходит плановое лечение фронтовик, танкист Владимир Чудайкин - последний живой Герой Советского Союза 3-й ударной армии, водрузившей знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.
Песню, которую исполняли губернатор и генерал, помогали играть музыканты ансамбля «Волжские казаки». Артисты исполнили для фронтовиков и другие песни, а 9-летний сын офицера Даниил Уразов прочитал для ветерана стихотворение о войне и подвиге советского солдата. Концерт пришелся фронтовикам по душе – они благодарили, подпевали и хлопали в ладоши.
Самарский губернатор Дмитрий Азаров спел под окнами ветеранов и попал на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU