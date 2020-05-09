Губернатор Дмитрий Азаров вместе с генералом спели под окнами ветеранов

9 Май 2020 2020-05-09T18:46:58+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с командующим 2-й Гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным спели песню «День Победы» под окнами госпиталя ветеранов войн в Самаре. Их выступление попало на видео.

Госпиталь был выбран для проведения концерта не случайно. Именно здесь сейчас проходит плановое лечение фронтовик, танкист Владимир Чудайкин - последний живой Герой Советского Союза 3-й ударной армии, водрузившей знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.

Песню, которую исполняли губернатор и генерал, помогали играть музыканты ансамбля «Волжские казаки». Артисты исполнили для фронтовиков и другие песни, а 9-летний сын офицера Даниил Уразов прочитал для ветерана стихотворение о войне и подвиге советского солдата. Концерт пришелся фронтовикам по душе – они благодарили, подпевали и хлопали в ладоши.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/778197" frameborder="0"></iframe> Самарский губернатор Дмитрий Азаров спел под окнами ветеранов и попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU