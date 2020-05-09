2020-05-09T18:50:41+03:00
Общество

Стало известно, кто умер в Самаре от коронавируса

Девятой жертвой инфекции стала пожилая женщина
Ольга НОВИКОВА
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Несмотря на все усилия врачей спасти пациентку не удалосьНесмотря на все усилия врачей спасти пациентку не удалосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны подробности о девятом по счету погибшем от коронавируса жителе Самарской области. На этот раз жертвой коварной инфекции стала 81-летняя пенсионерка. Медики только разводят руками – мол, спасти пожилую женщину не было никакой возможности. Помимо COVID-19 у нее был целый букет хронических заболеваний. Так, например, известно, что пенсионерка страдала от неполадок с сердцем и сосудами. Коронвирус вызвал осложнение этих болезней и существенно ускорил их развитие, поэтому несмотря на все усилия спасти женщину врачам не удалось.

Пожилая самарчанка стала девятой по счету жертвой коронавируса в регионе. До этого от COVID-19 скончалось восемь человек. Несмотря на то, что в группе риска состоят в основном пациенты старшего возраста, среди погибших оказался и 34-летний молодой человек. Правда, как рассказывают врачи, у него тоже были хронические сопутствующие заболевания, которые из-за заражения коронавирусом обострились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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