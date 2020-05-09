Трое юных музыкантов из Самары сыграли в уникальном проекте Юрия Башмета ко Дню Победы

9 Май 2020 2020-05-09T19:26:04+03:00

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Трое юных музыкантов из Самары приняли участие в грандиозном проекте Юрия Башмета, приуроченном к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тысяча музыкантов из разных городов страны одновременно в режиме видеоконференции исполнили песню «День Победы». В общей сложности в проекте приняли участие 314 молодых музыкантов из 14 городов и около 600 певцов из 27 молодежных и студенческих хоровых коллективов из 17 регионов страны. От Самары в проекте приняли участие ученики Детской центральной музыкальной школы Никита Дмитриев (флейта), Александр Вотяков (виолончель) и выпускник ДЦМШ Константин Тугашев (виолончель). С помощью своих преподавателй Ольги Золотовой и Евгении Трибунской ребята сделали индивидуальные записи своего исполнения знаменитой песни, и затем они были соединены с записями всех участников проекта и с солистами под руководством Юрия Башмета. - Для наших музыкантов большая честь представлять Самарскую область в таком масштабном проекте. Репетиции шли дистанционно и ребята очень старались. Получилось празднично и торжественно», - отмечает директор Центральной музыкальной школы Ирина Кузнецова

Руководил исполнением сам Юрий Башмет. Он пояснил, что решил принять участие в проекте, так как 9 мая для него один из самых дорогих и важных праздников.

- Он одновременно личный - у меня дед воевал, и я уверен, что просто в каждой семье в нашей стране есть кто-то, кто прошел через войну. И одновременно это по-настоящему общий всенародный праздник, такая настоящая всеобщая радость, которую я помню с детства, и которая нас всех объединяет. Это именно наш праздник, - прокомментировал Юрий Башмет.

ИСТОЧНИК KP.RU