2020-05-09T19:48:46+03:00
Общество

Фото в окнах: тысячи самарцев приняли участие в дистанционной акции «Бессмертный полк»

Традиционное шествие перенесли из-за пандемии
Лариса СТЕПАНОВА
Поделиться:
Тысячи самарцев приняли участие в дистанционной акции "Бессмертный полк"Тысячи самарцев приняли участие в дистанционной акции "Бессмертный полк"Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Тысячи самарцев приняли участие в дистанционной акции «Бессмертный полк». В память о своих родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, или ковавших Победу самоотверженным трудом в тылу, горожане украсили окна своих домов фотографиями и цветами.

В этом году традиционная акция «Бессмертный полк» проходила в дистанционном формате. Из-за пандемии коронавирусной инфекции праздничное шествие, которое объединяло десятки тысяч горожан, было перенесено. Самарцы отнеслись к этому с пониманием, но все равно почтили память фронтовиков.

— Сегодня вспоминаю своего прадедушку Александра Яковлевича Нифанина. Онбыл мобилизован в мае 1942 года, участвовал в обороне Советского Заполярья, - рассказала участница "Бессмертного полка" Анна Прочанкина.

Глава региона Дмитрий Азаров заверил – традиционное шествие «Бессмертного полка» по самарским улицам непременно состоится – но позже, когда удастся справиться с коронавирусом.

- 75-летний юбилей Победы наступил — мы его ждали, готовились к нему, и обязательно проведем все торжественные мероприятия — и Парад, и "Бессмертный полк", и чествование ветеранов, но сделаем это чуть попозже, — пообещал Дмитрий Азаров. — Сейчас особые условия, и даже в такой святой и всенародный праздник мы должны думать о здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нас кинули»: почему не было салюта в Самаре на 9 мая
В Самаре прошел автопробег ко Дню Победы вопреки призывам властей
Песня на балконе в Самаре в День Победы на 9 мая 2020: как самарцы подключились к акции
Фото в окнах: тысячи самарцев приняли участие в дистанционной акции «Бессмертный полк»
Трое юных музыкантов из Самары сыграли в уникальном проекте Юрия Башмета ко Дню Победы
Стало известно, кто умер в Самаре от коронавируса
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с генералом спели под окнами ветеранов
В Тольятти возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего в траншее
В Сызрани третий день ищут пропавшего седого мужчину
В Самаре полиция усилила контроль за дачниками, выезжающими из города
Спели легендарные песни: в Самаре под окнами областного госпиталя ветеранов прошел концерт для фронтовиков
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько тестов на коронавирус сделали жителям Самарской области
Появилось видео сюрприза, который военные летчики устроили на День Победы в Самаре
Стало известно, как нашли коронавирус у двух врачей поликлиники в Самаре
Чтобы помнили: в Самаре организовали «Бессмертный полк» двора
Дмитрий Азаров: «Парад Победы и шествие Бессмертного полка проведем позже»
Военные в Самаре продезинфицировали набережную и кладбища
Дмитрий Азаров прочитал на видео отрывок из «Василия Теркина»
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 75 жителей Самарской области
За мусор ответит: в Кинеле лесники поймали нарушителя, который пытался устроить свалку в лесу
Число умерших от коронавируса в Самарской области на 9 мая выросло
Народные дружинники будут проверять масочный режим на майские праздники
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая существенно выросло
"Верим, что Самара станет городом трудовой доблести": Дмитрий Азаров поздравил горожан с Днем Победы
«В защитных костюмах жарко и тяжело дышать»: медсестры больницы Середавина показали, как они борются с коронавирусом