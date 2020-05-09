Фото в окнах: тысячи самарцев приняли участие в дистанционной акции «Бессмертный полк»

9 Май 2020 2020-05-09T19:48:46+03:00

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Тысячи самарцев приняли участие в дистанционной акции «Бессмертный полк». В память о своих родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, или ковавших Победу самоотверженным трудом в тылу, горожане украсили окна своих домов фотографиями и цветами.

В этом году традиционная акция «Бессмертный полк» проходила в дистанционном формате. Из-за пандемии коронавирусной инфекции праздничное шествие, которое объединяло десятки тысяч горожан, было перенесено. Самарцы отнеслись к этому с пониманием, но все равно почтили память фронтовиков.

— Сегодня вспоминаю своего прадедушку Александра Яковлевича Нифанина. Онбыл мобилизован в мае 1942 года, участвовал в обороне Советского Заполярья, - рассказала участница "Бессмертного полка" Анна Прочанкина.

Глава региона Дмитрий Азаров заверил – традиционное шествие «Бессмертного полка» по самарским улицам непременно состоится – но позже, когда удастся справиться с коронавирусом.

- 75-летний юбилей Победы наступил — мы его ждали, готовились к нему, и обязательно проведем все торжественные мероприятия — и Парад, и "Бессмертный полк", и чествование ветеранов, но сделаем это чуть попозже, — пообещал Дмитрий Азаров. — Сейчас особые условия, и даже в такой святой и всенародный праздник мы должны думать о здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU