2020-05-09T20:41:18+03:00
Общество

Песня на балконе в Самаре в День Победы на 9 мая 2020: как самарцы подключились к акции

Во всероссийском флешмобе приняли участие десятки тысяч человек [видео]
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Самарцы с удовольствием включились в акциюСамарцы с удовольствием включились в акцию
Изменить размер текста:

Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Песня на балконе» в честь Дня Победы. Напомним, страт акции дал любимый многими жителями страны актер Василий Лановой, а потом к ней подключилась вся страна.

Во флешмобе участвовали десятки тысяч людей. Акция началась в 20.00 с традиционной минуты молчания – дань вечно памяти и уважения героям-фронтовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

После этого на всех телеканалах и радиостанциях одновременно зазвучал гимн великого события – песня «День Победы». Тысячи самарцев с удовольствием включились в акцию, открывали окна, вывешивали флаги и портреты своих родных и близких фронтовиков, и всем домом пели знаменитую песню.

Песня на балконе в Самаре к 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нас кинули»: почему не было салюта в Самаре на 9 мая
В Самаре прошел автопробег ко Дню Победы вопреки призывам властей
Песня на балконе в Самаре в День Победы на 9 мая 2020: как самарцы подключились к акции
Фото в окнах: тысячи самарцев приняли участие в дистанционной акции «Бессмертный полк»
Трое юных музыкантов из Самары сыграли в уникальном проекте Юрия Башмета ко Дню Победы
Стало известно, кто умер в Самаре от коронавируса
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с генералом спели под окнами ветеранов
В Тольятти возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего в траншее
В Сызрани третий день ищут пропавшего седого мужчину
В Самаре полиция усилила контроль за дачниками, выезжающими из города
Спели легендарные песни: в Самаре под окнами областного госпиталя ветеранов прошел концерт для фронтовиков
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько тестов на коронавирус сделали жителям Самарской области
Появилось видео сюрприза, который военные летчики устроили на День Победы в Самаре
Стало известно, как нашли коронавирус у двух врачей поликлиники в Самаре
Чтобы помнили: в Самаре организовали «Бессмертный полк» двора
Дмитрий Азаров: «Парад Победы и шествие Бессмертного полка проведем позже»
Военные в Самаре продезинфицировали набережную и кладбища
Дмитрий Азаров прочитал на видео отрывок из «Василия Теркина»
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 75 жителей Самарской области
За мусор ответит: в Кинеле лесники поймали нарушителя, который пытался устроить свалку в лесу
Число умерших от коронавируса в Самарской области на 9 мая выросло
Народные дружинники будут проверять масочный режим на майские праздники
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 9 мая существенно выросло
"Верим, что Самара станет городом трудовой доблести": Дмитрий Азаров поздравил горожан с Днем Победы
«В защитных костюмах жарко и тяжело дышать»: медсестры больницы Середавина показали, как они борются с коронавирусом