Песня на балконе в Самаре в День Победы на 9 мая 2020: как самарцы подключились к акции

9 Май 2020 2020-05-09T20:41:18+03:00

Во всероссийском флешмобе приняли участие десятки тысяч человек [видео]

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Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Песня на балконе» в честь Дня Победы. Напомним, страт акции дал любимый многими жителями страны актер Василий Лановой, а потом к ней подключилась вся страна.

Во флешмобе участвовали десятки тысяч людей. Акция началась в 20.00 с традиционной минуты молчания – дань вечно памяти и уважения героям-фронтовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

После этого на всех телеканалах и радиостанциях одновременно зазвучал гимн великого события – песня «День Победы». Тысячи самарцев с удовольствием включились в акцию, открывали окна, вывешивали флаги и портреты своих родных и близких фронтовиков, и всем домом пели знаменитую песню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/778234" frameborder="0"></iframe> Песня на балконе в Самаре к 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU