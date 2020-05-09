Песня на балконе в Самаре в День Победы на 9 мая 2020: как самарцы подключились к акции
Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Песня на балконе» в честь Дня Победы. Напомним, страт акции дал любимый многими жителями страны актер Василий Лановой, а потом к ней подключилась вся страна.
Во флешмобе участвовали десятки тысяч людей. Акция началась в 20.00 с традиционной минуты молчания – дань вечно памяти и уважения героям-фронтовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
После этого на всех телеканалах и радиостанциях одновременно зазвучал гимн великого события – песня «День Победы». Тысячи самарцев с удовольствием включились в акцию, открывали окна, вывешивали флаги и портреты своих родных и близких фронтовиков, и всем домом пели знаменитую песню.
Песня на балконе в Самаре к 9 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU