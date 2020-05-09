2020-05-09T21:33:36+03:00
Общество

В Самаре прошел автопробег ко Дню Победы вопреки призывам властей

В автошествии приняли участие пять исторических автомобилей
Ольга НОВИКОВА
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Несмотря на режим самоизоляции традиционный автопробег состоялсяНесмотря на режим самоизоляции традиционный автопробег состоялся
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В Самаре 9 мая прошел мини-автопробег, посвященный Дню Победы. Он состоялся несмотря на призывы властей воздержаться от участия в любых массовых мероприятиях в этот день, в том числе отказаться от приглашений стать частью автомобильных шествий. Тем не менее, по улицам города проехал небольшой кортеж, состоящий из пяти машин времен Второй мировой войны. В каждом автомобиле ехали водитель и пассажир с флагами в военной форме. Они порадовали немногочисленных зрителей в историческом центре Самары, и завершили маршрут традиционно на площади Куйбышева.

Напомним, все массовые мероприятия, в том числе традиционный парад и шествие «Бессмертного полка» в Самаре и по всей стране были отменены из-за пандемии коронавируса. Однако региональные власти уже пообещали, что когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, они обязательно состоятся.

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В Самаре вопреки призывам властей прошел автопробег на 9 мая
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ИСТОЧНИК KP.RU

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