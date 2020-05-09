Коронавирус в Тольятти, последние новости на 10 мая: в лидерах по новым заболевшим
Стали известны последние новости про коронавирус в Тольятти на утро 10 мая 2020 года. Тольятти опять оказался в лидерах по числу новых заболевших – накануне здесь было выявлено сразу 23 новых пациентов с COVID-19, еще семь нашли в Ставропольском районе. При этом шесть из новых заболевших в Тольятти и двое в Ставропольском районе были выявлены среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими. А остальным диагноз «коронавирус» был поставлен в ходе тестирования пациентов с пневмониями и тяжелыми формами ОРВИ.
В Тольятти продолжает действовать строгий масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. А военные дезинфицируют территории, примыкающие к торговым центрам, скверам и другим общественным местам.
ИСТОЧНИК KP.RU