Коронавирус в Тольятти, последние новости на 10 мая: в лидерах по новым заболевшим

9 Май 2020 2020-05-09T23:21:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны последние новости про коронавирус в Тольятти на утро 10 мая 2020 года. Тольятти опять оказался в лидерах по числу новых заболевших – накануне здесь было выявлено сразу 23 новых пациентов с COVID-19, еще семь нашли в Ставропольском районе. При этом шесть из новых заболевших в Тольятти и двое в Ставропольском районе были выявлены среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими. А остальным диагноз «коронавирус» был поставлен в ходе тестирования пациентов с пневмониями и тяжелыми формами ОРВИ.

В Тольятти продолжает действовать строгий масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. А военные дезинфицируют территории, примыкающие к торговым центрам, скверам и другим общественным местам.

ИСТОЧНИК KP.RU