2020-05-09T23:54:38+03:00
Общество

В Самарскую область направили советы по снятию режима самоизоляции

Впрочем, решать, что делать, будет губернатор
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области рассказали, когда откроются все магазиныВ Самарской области рассказали, когда откроются все магазины
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Роспотребнадзор направил властям Самарской области, также как и другим регионам, рекомендации по снятию ограничений и выхода из режима самоизоляции. Как отметили в ведомстве, это лишь методические рекомендации, в каждом регионе отдельно будут решать, как действовать - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Всего ограничения предлагают снимать в три этапа. На первом - разрешат прогулки и занятия спортом, работу небольших объектов торговли и работа предприятий, которые делают что-то важное для потребителей.

На втором этапе уже откроются некоторые организации образования, торговые площадки большого метража, но здесь будут ограничения по количеству людей в торговом зале одномоментно.

Третий этап - это открытие предприятий торговли и сферы услуг в полной мере, начало работы ресторанов, гостиниц, школ и университетов.

Но все это время режим самоизоляции должны будут соблюдать лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Как все эти рекомендации применят в Самарской области, станет известно сегодня, 10 мая. Дмитрий Азаров обещал лично сообщить об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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