2020-05-10T00:06:26+03:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 10 мая 2020 года

Увеличилось число зараженных коронавирусом в Самарской области на 10 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области растет число заболевшихВ Самарской области растет число заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно число зараженных коронавирусом в Самарской области на 10 мая. По данным на утро эта цифра равняется 877. В Самаре таких пациентов 319, в Тольятти - 244, а в Сызрани это число перевалило за сотню - их здесь 101.

На данный момент вирус уже найден в 32 муниципальных образованиях. В Ставропольском районе уже 47 зараженных, здесь была зафиксирована вспышка заболеваемости, в Волжском районе 22 заболевших, в основном - это контактные лица.

Посмотреть интерактивную карту заболеваемости можно здесь.

На данный момент выздоровели 102 человека, девять человек скончались. 9 мая стало известно о смерти 81-летней пациентки с средечно-сосудистыми заболеваниями. Все чаще коронавирус находят у тех больных, кто уже лечился с ОРВИ и пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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