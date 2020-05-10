2020-05-10T08:44:39+03:00
Общество

В Самаре учитель английского языка воровал деньги у коллег и родителей учеников

26-летний мужчина попал за свои действия под суд
Владислав КИРСАНОВ
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Почти 9 месяцев в учебном заведении пропадали деньгиПочти 9 месяцев в учебном заведении пропадали деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре состоялся суд над молодым человеком иностранного происхождения, который работал учителем английского языка в детском учреждении города. Выяснилось, что с июня 2018 по март 2019 он регулярно похищал деньги у коллег и родителей учеников.

– В июне 2018 он похитил у директора проекта 16 тысяч. В октябре этого же года тайком похитил из сумки замдиретора 55 тысяч рублей. В январе 2019 у нее же пропали еще 30 тысяч. В феврале она лишилась еще 3 тысяч, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Но на этом парень не остановился: через несколько дней он украл у уборщицы всю ее месячную зарплату – 7 тысяч рублей. В марте 2019 года он украл у одной из матерей ученика 5 тысяч рублей. Полицейские смогли задержать мужчину. Ранее он не был судим. Свою вину он полностью признал. Суд назначил обвиняемому штраф в размере 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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