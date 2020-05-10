2020-05-10T09:33:57+03:00
Общество

«Исполнял» на дороге: в Самарской области задержали пьяного водителя-рецидивиста

Ранее мужчина уже получал наказание в виде обязательных работ
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчине грозит реальный тюремный срокМужчине грозит реальный тюремный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники ГИБДД Жигулевска во время несения службы заметили «семерку», которая хаотично двигалась по дороге. Было принято решение немедленно остановить подозрительную машину. В ходе беседы с водителем стало очевидно, что мужчина пьян.

– От прохождения медицинского освидетельствования он, конечно, отказался. Выяснилось, что ранее 34-летний местный житель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Тогда его наказали на 240 часов обязательных работ и лишили прав на 1,5 года, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Теперь любителю пьяной езды грозит тюремный срок. Максимальное наказание подразумевает до двух лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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