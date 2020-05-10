«Исполнял» на дороге: в Самарской области задержали пьяного водителя-рецидивиста
Сотрудники ГИБДД Жигулевска во время несения службы заметили «семерку», которая хаотично двигалась по дороге. Было принято решение немедленно остановить подозрительную машину. В ходе беседы с водителем стало очевидно, что мужчина пьян.
– От прохождения медицинского освидетельствования он, конечно, отказался. Выяснилось, что ранее 34-летний местный житель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Тогда его наказали на 240 часов обязательных работ и лишили прав на 1,5 года, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело. Теперь любителю пьяной езды грозит тюремный срок. Максимальное наказание подразумевает до двух лет за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU