2020-05-10T10:39:23+03:00
Общество

Не увидел: в Самаре иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

Пострадавшему потребовалась помощь медиков
Владислав КИРСАНОВ
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Сотрудники ГИБДД разбираются во всех деталях происшествияСотрудники ГИБДД разбираются во всех деталях происшествияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 9 мая, в Самаре произошло ДТП. 70-летний водитель «Хендай» следовал по улице Промышленности. При повороте на улицу Советской Армии он не заметил пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет.

– В результат иномарка наехала на 58-летнего мужчину. Он пострадал, ему потребовалась срочная помощь медиков. С травмой ноги он был госпитализирован в травматологию, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД разбираются во всех деталях случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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