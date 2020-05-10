Не увидел: в Самаре иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе
Вчера, 9 мая, в Самаре произошло ДТП. 70-летний водитель «Хендай» следовал по улице Промышленности. При повороте на улицу Советской Армии он не заметил пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет.
– В результат иномарка наехала на 58-летнего мужчину. Он пострадал, ему потребовалась срочная помощь медиков. С травмой ноги он был госпитализирован в травматологию, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ГИБДД разбираются во всех деталях случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU