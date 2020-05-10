Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 10 мая 2020 года: подтвердились 74 случая

10 Май 2020 2020-05-10T10:47:35+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о количестве заболевших по данным на сегодня, 10 мая. В регионе выявлено 74 новых инфицированных. Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 951.

– 126 пациентов из этого числа выздоровели и были выписаны из больниц региона. Они получили соответствующие инструкции для поддержания здоровья. Девять человек скончались. Сейчас на лечении находятся 816 жителей региона, – говорится в сообщении.

Отметим, что в Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Сегодня, 10 мая, будет принято решение о его продление или снятии ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU