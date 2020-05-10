2020-05-10T11:05:01+03:00
Общество

В Белом доме в Самаре прикрыли окна

Здание Правительства стало участником акции Бессмертный полк онлайн
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре закрыли окна зданию правительстваВ Самаре закрыли окна зданию правительства
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Здание правительства в Самарской области украсили портретами земляков - героев Советского Союза. Портреты разместили в окнах, в некоторых - просто поставили заглушки, чтобы со стороны было видно слово Победа. Это украшение задолго до праздника заметили жители города, а в сам День Победы Дмитрий Азаров рассказал, что это - участие в акции. В своем инстаграме губернатор разместил ролик, который начинается с того, что в кадр попадает сам глава региона, который стоит на крыльце здания.

- К сожалению, сегодня не можем провести все торжественные мероприятия. Но присоединились к акции «Бессмертный полк – в каждом доме», - отметил губернатор.

По сведениям с портала госзакупок, на украшение здания правительства к 9 мая были намерены потратить 7 млн рублей.

Вчера 9 мая в Самаре отметили по большей части виртуально. Цветы к Вечному огню губернатор возлагал без зрителей. Затем вместе с командующим армией Дмитрий Азаров спел "День Победы" под окнами ветеранов.

azarov.lifeazarov.life
В Самаре закрыли все окна в Белом доме
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ИСТОЧНИК KP.RU

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