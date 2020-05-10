2020-05-10T23:42:40+03:00
Общество

В Самаре объявили желтый уровень опасности на 11 мая 2020 года

В регионе возможна гроза с порывистым ветром
Анастасия МЫШКИНА
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В Самарской области будет ветреноВ Самарской области будет ветреноФото: Евгения ГУСЕВА
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности на 11 мая 2020 года. Об этом сообщили в МЧС по Самарской области. По данным ведомства, синоптики Приволжской УГМС установили на следующие сутки уровень опасности "желтый" - местами в регионах ожидается гроза, при этом юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

При сильном ветре МЧСовцы рекомендуют как можно меньше выходить из дома, контролировать детей, укрываться от ветра в подземных переходах или подъездах, но не стоять под щитами, старыми деревьями или рекламными конструкциями.

Машины в такие дни рекомендуют ставить в гараж, либо же парковать подальше от деревьев, а хозяйственные вещи убрать с балкона в дом или подвал, не оставлять легкие вещи во дворе.

Также при сильном ветре нельзя стоять под линией электропередач, не прятаться в остановках общественного транспорта.

Кстати, в этом году весной и в конце зимы синоптики достаточно часто объявляют желтый уровень угрозы, Самарская область стала довольно ветреной. По данным синоптиков это происходит из-за частой смены воздушных потоков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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