2020-05-11T15:56:12+03:00
Общество

Дмитрий Азаров о самоизоляциии до 18 мая: "До конца дня найдем компромиссные решения для Самарской области"

Губернатор в своем инстаграме рассказал, почему власти медлят с объявлением новых правил жизни с 12 мая
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров рассказал, что происходит в регионе прямо сейчасДмитрий Азаров рассказал, что происходит в регионе прямо сейчас
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Дмитрий Азаров в своем инстаграме рассказал, почему власти до сих пор не объявили официально, какой режим будет действовать с 12 мая в Самарской области. Накануне на оперативном штабе озвучили решение: продлить самоизоляцию до 18 мая. Но как это будет действовать? Каких правил нужно придерживаться? Информации нет до сих пор.

- Только 9 мая мы получили рекомендации от Роспотребнадзора. Изучаем, прорабатываем решения с учетом мнения главного санитарного врача региона Светланы Архиповой. Есть, над чем подумать и потрудиться, - отметил Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что компромиссные решения постараются найти до конца дня: они будут дифференцированными для разных муниципальных округов. Там, где все хорошо, снимут больше ограничения, разрешат работать магазинам.

- У нас действует наиболее оптимальный режим, в других регионах режимы более жесктеи. Ваш вклад в эту работу простой - соблюдение режима самоизоляции , простых правил, прописанных в санитарном постановлении, - уточнил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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