Три человека пострадали в ДТП в Автозаводском районе Тольятти

12 Май 2020 2020-05-12T14:05:02+03:00

По версии правоохранителей, иномарка проехала на красный свет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Вчера, 11 мая, в Тольятти произошло ДТП. В Автозаводском районе города столкнулись два автомобиля. «Хонда», которой управлял 62-летний мужчина, двигалась по улице Борковской. На регулируемом перекрестке автомобилист проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с «четырнадцатой», за рулем которой была 63-летняя женщина.

– Водители транспортных средств пострадали. Также травмы получила женщина-пассажир иномарки. Всем троим оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. После нее будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД призывают строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU