2020-05-12T14:05:02+03:00
Общество

Три человека пострадали в ДТП в Автозаводском районе Тольятти

«Хонда» столкнулась с «четырнадцатой»
Владислав КИРСАНОВ
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По версии правоохранителей, иномарка проехала на красный светПо версии правоохранителей, иномарка проехала на красный светФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 11 мая, в Тольятти произошло ДТП. В Автозаводском районе города столкнулись два автомобиля. «Хонда», которой управлял 62-летний мужчина, двигалась по улице Борковской. На регулируемом перекрестке автомобилист проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с «четырнадцатой», за рулем которой была 63-летняя женщина.

– Водители транспортных средств пострадали. Также травмы получила женщина-пассажир иномарки. Всем троим оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. После нее будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД призывают строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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